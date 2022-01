Con un comunicato ufficiale Lega Serie A ha annunciato che le gare della 15ª giornata di andata del Campionato Primavera 1, in programma per il 7, 8 e 9 gennaio 2022, e le gare dei Quarti di Finale di Primavera Cup, in programma per il 12 e 13 gennaio 2022, sono rinviate a data da destinarsi.