Quique Setien: “L’espulsione di Vidal è eccessiva, il pari è il risultato giusto”

“Vidal? Avevo bisogno di un calciatore intelligente, in grado di aprirsi e chiudersi in base ai movimenti del rivale. In attacco ci è costato tantissimo trovare spazio, Arturo si è dovuto aprire esternamente, e ci ha dovuto aiutare tanto in fase difensiva, che è ciò che gli avevo chiesto. Sì, ci è costato tanto creare occasioni, ma loro si sono difesi bene nel primo temo ed hanno approfittato l’unica occasione creata. Non siamo riusciti a superare la difesa che avevano organizzato. La ripresa è stata diversa, loro si sono aperti e siamo riusciti a far meglio. Anche il Napoli ha fatto bene, quindi considero l’1-1 un buon risultato. Non sempre sono d’accordo con ciò che si dice. È vero, abbiamo bisogno di maggiore incisività in fase offensiva contro squadre che si chiudono, ma siamo stati bravi a difenderci sui contropiedi. In casa, poi, credo che avremo più opzioni e credo che sarà difficile per una squadra continuare a difendere così bene anche al Camp Nou. Possiamo vincere, possiamo far bene. Abbiamo perso due calciatori fondamentali per il ritorno, ma potremmo recuperare Jordi Alba e Sergi Roberto, voglio essere ottimista, pensare positivo. Non voglio lamentarmi prima del tempo. Credo che l’ammonizione ci potesse stare, ma l’espulsione è stata eccessiva, sono situazioni che accadono spesso nelle partite. Il pareggio è giusto. Bisogna rispettare il lavoro difensivo del Napoli e quello offensivo del secondo tempo, ma il Barça ha fatto bene, ha avuto il controllo, e poteva finalizzare meglio diverse occasioni da gol. La gara è stata equilibrata. Griezmann s’allargava per aiutare i laterali, puntavamo ad inserirci ma il Napoli aveva gli aiuti dei giocatori offensivi e chiudeva bene le salite. Le posizioni di Messi e lui erano per tenere la difesa bassa”.

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise