Rai – Berge dice sì al Napoli, ma niente prestito. Lo Sheffield fissa il prezzo

L’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro subito da Demme complica i piani del Napoli, ora costretto a correre ai ripari cercando un centrocampista. Tra i calciatori in orbita azzurra spunta il classe ’98 Sander Berge, che a detta dell’esperto di mercato Rai Ciro Venerato avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento: “Berge? Il Napoli ha avuto nuovi contatti col suo agente ─ ha riferito Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli ─ che gli ha detto due cose: il giocatore verrebbe volentieri al Napoli ma lo Sheffield lo cede solo a titolo definitivo per 22 milioni trattabili e non in prestito. Lui ha offerte anche da Premier League e Bundesliga“.