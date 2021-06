RAI – Euro 2020, i dubbi di Mancini in vista dell’Austria: Di Lorenzo in vantaggio su Florenzi

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni sulle ultime di formazione dell’Italia in vista del match di sabato contro l’Austria, valevole per gli ottavi di finale. Ecco le sue parole:

“Chi giocherà tra Verratti e Locatelli? Penso giocherà il primo coadiuvato da Jorginho e Barella, senza togliere nulla al centrocampista del Sassuolo. Manuel è un grande giocatore, e non tutte le nazionali possono dire di avere un talento come lui in panchina.

Di Lorenzo o Florenzi? Credo giocherà l’azzurro, può dare tutte le garanzie che servono a Mancini. Inoltre Florenzi è ancora fermo. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda Acerbi-Bastoni, che sarà molto dura capire chi affiancherà Bonucci. E’ un dubbio che si porterà fino all’ultimo”