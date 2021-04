Rai – Gattuso andrà via, strappo non ricucibile con De Laurentiis: Sarri resta un’ipotesi

Ormai è bello che chiaro: Gennaro Gattuso non siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione. I sondaggi fatti dal presidente Aurelio De Laurentiis dopo la sfida di Verona non vanno proprio giù al tecnico calabrese e tra loro, adesso, il rapporto sembra ormai chiuso definitivamente, tanto che nemmeno la qualificazione in Champions League potrebbe cambiare le cose.

Lo riferisce Ciro Venerato, che quest’oggi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. L’esperto di mercato per Rai Sport ha messo in chiaro le cose ancora una volta, avanzando poi ipotesi sul suo possibile successore e il nome più in voga è quello di Maurizio Sarri. Anche lui non si lasciò in maniera idilliaca col patron azzurro, che però ha avviato un’azione diplomatica già a partire dalla telefonata che gli fece dopo l’esonero con la Juventus. Dopo due anni di silenzio assoluto, i due hanno ricominciato a parlarsi e, pertanto, un suo ritorno all’ombra del Vesuvio non è totalmente da escludere.