Rai – Insigne, per il rinnovo Agosto non sarà il mese decisivo. Da capire il rapporto con ADL

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Rai Ciro Venerato ha discusso del rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Non ci sarà bisogno di un giorno solo per dipanare la matassa e non è detto che agosto sarà il mese decisivo, lo sarà solo in caso di cessione. Il rinnovo potrebbe arrivare più in là, ci sono tante cose da risolvere non solo aspetti economici ma anche il progetto tecnico. Inoltre si dovrà valutare il rapporto personale tra il capitano e il presidente. Forse dopo la notte dell’ammutinamento tra i due ci sono ancora tante cose da chiarire”.