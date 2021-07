Rai – L’Atletico Madrid tasta il territorio per Di Lorenzo: Simeone lo vorrebbe con sé

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Il club straniero che avrebbe sondato il territorio per Giovanni Di Lorenzo sarebbe l’Atletico Madrid. Il club spagnolo in quel ruolo avrebbe Trippier, ma Simeone è alla ricerca di un terzino che sappia difendere meglio dell’inglese che continua a non dargli garanzie in fase di ripiego. Se l’ex Tottenham andrà via Simeone sarebbe pronto all’affondo per il terzino del Napoli. Se Koulibaly alla soglia ormai passati dei 30 anni ha una valutazione di 60-65 milioni, un neo campione d’Europa di 26 come Di Lorenzo dovrebbe avere una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni trattabili”