Rai – Mercato Napoli, nessun interesse della Juve per Manolas: Torreira? non è sulla lista di Spalletti

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato e giornalista per Rai sport, Ciro Venerato. Ecco le sue rivelazioni sul mercato in entrata e in uscita del Napoli in vista della prossima stagione:

“La Juventus ha smentito le voci di un possibile interessamento a Manolas e il Napoli mi conferma che non ha ricevuto telefonate per il giocatore. Torreira è stato proprosto, ma pare che non rientri nei piani del Napoli. Zakaria invece come Thorsby e Berge è un nome che esiste ed è sulla lista della società azzurra. Al momento il problema è economico, ma se si dovesse piazzare qualche cessione come quella di Tutino, la cui richiesta del club si aggira intorno ai 7 milioni più 2,5 di bonus trattabili, il centrocampista della Samp probabilmente sarebbe in pole, essendo il giocatore con il valore più basso. Parma, Salernitana e Monza sono su sull’attaccante azzurro. Verona, Venezia e Torino invece sono sulle tracce di Ounas, ma il Napoli lo valuta almeno 25 milioni. Per Ospina invece sono richiesti 5 milioni di euro. Pjanic? Ha dei piedi che cantano, ma ha un ingaggio troppo elevato.”