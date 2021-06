Rai – Napoli, Basic un profilo che piace: difficile l’approdo di Shuurs in azzurro

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mercato in entrata del Napoli si farà da fine luglio/inizio agosto. Basic? è un’idea che piace molto al Napoli, già da ottobre ma all’epoca il club azzurro non aveva liquidità e opto per il prestito di Bakayoko.

Il centrocampista francese è molto richiesto da Gattuso alla Fiorentina, e per rimpiazzarlo il Napoli aveva pensato a Basic. Il giocatore non vede l’ora di approdare alle falde del Vesuvio, adesso però bisognerà prima vendere per comprare, perchè ad oggi il club di ADL non ha la possibilità economica di spendere. Inoltre ho sentito poi gli intermediari di Shuurs, il giovande centrale dell’Ajax che piace tanto al Napoli, ma credo che non se ne farà niente per il costo del cartellino troppo elevato.”