Rai – Napoli, contatti sempre più fitti con Spalletti: attenzione all’exploit Inzaghi

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di ed esperto di mercato per Rai sport, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“L’accordo con Spalletti tarda ad arrivare, ma continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Napoli. Tuttavia in questa settimana hanno continuato ad arrivarci conferme di continui colloqui tra Luciano e il club azzurro. Conoscendo ADL può cambiare idea anche all’ultimo, come già successo in passato con Gasperini. Il patron azzurro inoltre ha fatto sapere di non voler spendere più di 2 milioni di euro per l’allenatore in caso di mancata qualificazione in Champions, ma Spalletti ne chiede almeno 4. L’allenatore ex Inter, sarebbe disposto a sposare il progetto Napoli anche in caso di Europa League, purchè si faccia un progetto competitivo per il futuro. Escludo la permanenza di un altro anno per Gattuso. L’exploit di De Laurentiis può essere invece Simone Inzaghi.