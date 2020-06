Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Luna durante la trasmissione Goal Show: “Callejon? Situazione molto delicata, non c’è ancora l’accordo per il prolungamento del contratto per luglio e agosto. Il Napoli spera che il giocatore accetti strappando l’opzione per il rinnovo. L’offerta è un anno con opzione per il secondo con lo stesso stipendio, Callejon ha preso tempo, spera di guadagnarne di più in Spagna”.