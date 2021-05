Rai – Napoli, Emerson una vecchia conoscenza di Spalletti: Gattuso chiede Politano

L’esperto di mercato e giornalista Rai, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Spalletti sarà il nuovo tecnico del Napoli, mentre Allegri ha scelto la Juve anche se Marotta ha bussato alla porta del suo ex collega, ma il tecnico ha rifiutato preferendo il progetto bianconero. Per quanto riguarda il club azzurro, Emerson è una vecchia conoscenza di Spalletti a cui deve molto e in futuro potrebbe avviarsi una trattativa. Nel frattempo Gattuso ha chiesto alla Fiorentina di rilevare le prestazioni di Politano, dopo la splendida stagione effettuata sotto la guida del tecnico calabrese. Spalletti è quello che più si avvicina a Sarri come allenatore e inoltre faceva il tifo proprio per lui sulla panchina azzurra.”