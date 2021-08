Rai – Napoli, martedì visite per Contini con il Crotone: Tutino ad un passo dal Parma

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto, l’esperto di mercato e giornalista per Rai Sport, Ciro Venerato, Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul mercato del Napoli:

“Martedì pronte le visite mediche per Nikita Contini al Crotone in Serie B. Dato il fatto che nessuna squadra si era fatta avanti per David Ospina, il club azzurro non poteva assicurare il posto da vice Meret tanto richiesto dal portiere.

Tutino? Il giocatore ha già l’accordo con il club ducale. Manca ancora l’accordo tra Napoli e Parma. I gialloblu offrono 5 milioni più la percentuale su una futura rivendita, mentre il club azzurro continua a chiedere 7,5 milioni più 2,5 di bonus. Credo che tra Monza, Salernitana e Parma, proprio quest’ultima sia l’opzione più valida per il giocatore. Se i due club vogliono davvero che questa trattativa vada in porto, un punto d’incontro lo troveranno.

Per quanto riguarda il centrocampo, è stato offerto Pedro Obiang ma al tecnico toscano non piace.”