Rai – Napoli, piste complicate quelle di De Ketelaere e Kaio Jorge: le ultime

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alle mosse di mercato del Napoli per la prossima stagione. Ecco le sue parole:

“De Ketelaere? Per me non verrà al Napoli. Su Kaio Jorge? Il club azzurro è sulle sue tracce, ma c’è tanta concorrenza. Stiamo parlando di un giocatore giovane che costa molto e certi investimenti non si possono fare senza aver deciso ancora l’allenatore.”