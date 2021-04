Rai – Napoli sulle tracce di 15-20 terzini: in passato sondato anche Belotti

Durante la trasmissione Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, rilasciando alcune dichiarazioni in merito alle strategie di mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Il Napoli continua a seguire Federico DiMarco, ma al momento non c’è ancora nulla di concreto. Il club azzurro e sulle tracce di 15-20 terzini, ma prima bisognerà decidere il nuovo tecnico che subentrerà a Gattuso. Belotti nella scorsa stagione è stato seguito dal Napoli, ma poi è stato preso Osimhen, anche se ci furono contatti con il suo entourage e qualche contatto in Lega tra De Laurentiis e Cairo. Adesso gli azzurri in avanti sono coperti con Osimhen, Mertens e Petagna e non credo che vadano a spendere altri 30 mln per il bomber granata. Il Napoli ora necessita di rinforzi in altri ruoli.”