RAI – Nessun esonero per Gattuso: Sarri è un’opzione per il futuro, ma sogna il ritorno in Premier

Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole:

“A fine gennaio era pronto il rinnovo di Gattuso, poi De Laurentiis ci ha ripensato e questo ci fa capire che il futuro è segnato. Non c’è però nessun ultimatum e l’allenatore non sarà esonerato”.

“Si è registrata l’ira funesta del patron dopo Verona e alcuni contatti con Benitez, Allegri (ma non per tesserarlo) e Ramadani per Sarri, muovendosi in prima persona. Quest’ultimo sarebbe un’opzione. Se De Laurentiis oggi chiamasse Sarri per un appuntamento Maurizio lo accetterebbe volentieri, non c’è alcuna preclusione. Sarri, però, sogna la Premier e pensa che Tottenham e Arsenal a giugno possano avere la panchina libera”.