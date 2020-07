RAI – Osimhen-Napoli, in giornata si deciderà se inserire Karnezis nella trattativa

Resta caldo il nome di Victor Osimhen in casa Napoli, con novità e conferme che arrivano ora dopo ora. Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: “In serata Osimhen sarà un giocatore del Napoli, di fatto lo è già da almeno 48 ore: dopo pranzo ci sarà l’ultimo call conference tra Giuntoli e D’Avile, quest’ultimo è Parigi per impegni suoi ed il ds azzurro è in ritiro, quindi lo si farà a distanza. E’ tutto fatto. Il Napoli pagherà 50 mln più 10 di bonus, questi potrebbero diventare meno perchè il Lille in giornata deciderà se inserire Karnezis, il Lille lo valuta 1 mln, il Napoli qualcosa in più. Le rate saranno cinque, il periodo del contratto, quindi un vero ammortamento. Il contratto è di cinque anni, comprensivo di bonus arriva a 5 mln lordi, grazie al decreto crescita farà si che il giocatore intascherà 3.5 mln netti. Il Napoli, per venire incontro ad alcune esigenze di bilancio del Lille, potrebbe dare la prima rata un po’ più alta ma resteranno cinque.

Tweet di De Laurentiis? Non me lo aspetto oggi, ci sono pratiche documentali da firmare e contro firmare. Aggiungo un’altra cosa importante: da quest’anno i tesseramento ufficiali cominciano il primo settembre, è possibile depositare già da adesso dei preliminari di contratto che non equivalgono concretamente al tesseramento. Osimhen sarà regolarmente in ritiro con il Napoli, perchè il Lille ha già dato il nullaosta al Napoli per far si che il giocatore partecipi e giochi le amichevoli anche prima del primo settembre, e quindi del tesseramento. Il Napoli si è cautelato con una copertura assicurativa, tocchiamo tutto ferro, se dovesse infortunarsi il giocatore”.