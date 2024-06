RAI – Rafa Marin sarà il primo acquisto del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del TGR della Rai: “Ennesima notte di call tra Napoli e Real Madrid per definire tutti i contorni di una trattativa che non riserverà colpi di scena. Rafa Marin sarà il primo acquisto del nuovo corso del Napoli. Il Real Madrid spinge per una recompra pagabile in due sessioni, ma il Napoli spara alto e parte da 30 milioni di euro. Cambia anche la formula dell’acquisizione del cartellino. Non più prestito con diritto e obbligo legato ad alcuni obiettivi, ma cessione a titolo definitivo. Le cifre oscillano tra gli otto e gli undici milioni. Perché dentro ci sono i bonus e un eventuale sconto se le rate sono minime. Dettagli importante ma che restano tali. Rafa Marin attende solo la convocazione per le visite mediche. Un colpo di origine controllata quello partenopeo. Il ragazzo ci sa fare. E lo dimostrerà presto”.