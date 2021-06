RAI – Smentite da Napoli e Sampdoria per un’accelerata su Thorsby

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Conte non credo che vada al Tottenham, non ha mai creduto del tutto questa possibilità, ritiene che ci siano troppi contro e pochi pro. Lui sperava nel Real Madrid, che lo ha sedotto e poi abbandonato. Ci aveva messo il pensiero. Mi sembra che in queste ore Sarri e la Lazio stiano dialogando per arrivare ad un semaforo verde. Sarri era convinto di andare alla Roma un mese fa. Si sentiva in pole position. Donnarumma? Raiola sa che può portare il giocatore a guadagnare più soldi con un ingaggio maggiore altrove. E’ un giocatore che deve solo aspettare. Le squadre che lo seguono devono liberarsi del portiere. Mi arrivano smentite secche dal Napoli e dalla Sampdoria per un accelerata su Thorsby. Tutino? Negli ultimi giorni il Napoli ha ricevuto una chiamata da Galliani, interessato a portarlo al Monza”.