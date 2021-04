Rai – Spalletti interessato, ascolterebbe il progetto. Ad oggi non ci sono stati contatti intensi

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal aggiornando la situazione relativa al nome del nuovo allenatore del Napoli: “Spalletti? E’ un nome nella lista, ad oggi non ci sono stati contatti intensi. In passato il Napoli lo aveva già contattato, ad esempio quando seppe dell’addio di Benitez dopo Doha. A gennaio disse di no perché era ancora sotto contratto con l’Inter. Comunque, se dovesse arrivare una chiamata, lui sarebbe interessato e ascolterebbe il progetto. Oltre a lui, in caso di Champions, lascio in piedi anche il nome di Fonseca”.