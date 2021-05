Rai – Tre top club sulle tracce di Allegri: ADL temporeggia. Le ultime

Il giornalista ed esperto di mercato per Rai Sport, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro della panchina azzurra. Ecco le sue parole:

“Non credo che il nuovo allenatore firmerà prima di giugno. ADL vuole prendere tempo, sia per scegliere il meglio per il futuro del Napoli e sia per capire quali tecnici rimarranno senza panchina. Infatti per alcuni di loro Napoli non è la prima scelta.

Questo però non sembra essere il caso di Spalletti, che ha già detto di si al club azzurro. Allegri invece, continua ad attendere visto il corteggiamento serrato di Real Madrid, Juventus e Inter (nel caso in cui Conte andasse via). Inzaghi attende risvolti dal suo presidente, la Lazio è la sua squadra del cuore e non vorrebbe andar via.

Dionisi, Juric e Italiano sono nomi emergenti e nuovi, ma De Laurentiis è ottimista. Il patron azzurro con la conquista della Champions punterebbe su un’allenatore di prima fascia, e al momento questo sembra essere il piano A, ovvero costruire un Napoli con un grande allenatore.”