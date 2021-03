Rai, Venerato: “A fine stagione divorzio sicuro tra Gattuso e ADL. Koulibaly? Può andare in Premier”

L’esperto di mercato e giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Gattuso. Ecco le sue parole:

“A fine stagione ci sarà un divorzio sicuro tra De Laurentiis e Gattuso. Sono due professionisti e si sono detti quello che dovevano dirsi. In caso di mancato rinnovo, potrebbe piacere anche alla Lazio se partisse Inzaghi. De Laurentiis di solito propone una lista di allenatori al direttore sportivo, come fece ad esempio con Sarri. Prima di scegliere il tecnico, bisogna scegliere quali calciatori tenere e quali cedere. Se resta Osimhen devi prendere un tecnico che possa valorizzarlo. Koulibaly? Ramadani non conferma l’interessamento del Bayern. Può andare in premier League.”