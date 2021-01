Rai, Venerato: “Milik non parla neanche con la Fiorentina, vuole un club da Champions”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto sul futuro di Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole:

“Milik-Juve? Ora non possiamo ancora saperlo. Milik potrebbe dire di non aver rifiutato, visto che il Napoli non l’ha venduto al Marsiglia. Se gli agenti del giocatore parlano tutti i giorni con Madrid e Marsiglia, evidentemente hanno capito che il giocatore ci andrebbe volentieri. Si è capito che Milik non vuole andare alla Fiorentina, e gli agenti nemmeno ci parlano con Pradè, magari per una questione di ambizioni, vuole un club che giochi la Champions o lotti per la Champions”.