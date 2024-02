Ranieri in conferenza stampa: “Gara difficile. Calzona? Poco tempo, ma già si vede qualcosa”

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, dopo il pari contro il Napoli: “E’ stata una partita difficile, ma i ragazzi l’hanno interpretata bene. Poi ci è stata una disattenzione e il Napoli è andato in vantaggio. Buon per noi che il Napoli non ha sfruttato le occasioni. Non meritavamo di perdere, ma il Napoli resta comunque una grande squadra. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Jankto con il ghiaccio, per Pavoletti è un pò più serio. Abbiamo creato problemi a una grande squadra. Luvumbo e Angello? Luvumbo è stato bravo per il gol, mi è piaciuto anche per la prestazione. Augello ha fatto la sua migliore partita, dispiace per l’ingenuità. Nandez? Ha una frequenza di passo notevole ed è l’unico che poteva stare dietro a Kvara. Il pari ce lo siamo meritato, con lo spirito di non soccombere contro una grande, Gaetano? Non è facile giocare contro la sua squadra, ma non riuscivamo a trovarlo nelle linee, ma ha cercato di aiutare la squadra. Ho la fortuna di avere dei ricambi all’altezza, anche se non li considero tali. Da Udine inizia il nostro campionato, dobbiamo avere la consapevolezza che noi non vogliamo scendere, ma lo dobbiamo dimostrare. Il Napoli in crisi? Vedo il bilancio della partita contro Barca e contro di noi. Calzona non è riuscito a fare un allenamento fatto bene e già si vede che ha fatto qualcosa, come le giometrie di una volta, come era con Sarri e Spalletti. Vedremo se riusciranno a ritrovare spensieratezza e allegria come l’anno scorso”.