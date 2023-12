Ranieri: “Meritavamo il pareggio, il Napoli l’ha vinta con i campioni”

L’allenatore del Cagliari Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Cagliari. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ho messo due punte per dare coraggio alla squadra contro i campioni d’Italia, nel primo tempo in contropiede abbiamo costruito delle situazioni interessanti. Avremmo meritato un punto, poi sono stati protagonisti i campioni, ci sta perdere qui. Quando si riesce ad andar via in mezzo a quattro uomini, si può solo applaudire Osimhen. Non guardo le altre squadre, siamo partiti un po’ con l’handicap. Diversi giocatori non erano pronti per iniziare il campionato, sapevamo che saremmo entrati in campo dopo otto-nove giornate. Dobbiamo continuare a lottare con convinzione e voglia. Ho cambiato modulo perchè stavamo soffrendo gli inserimenti di Anguissa e Cajuste, sono dovuto correre ai ripari, infatti, ad inizio secondo tempo abbiamo fatto meglio del Napoli fino a quando i campioni non sono diventati protagonisti. Non c’è niente da buttarsi giù, abbiamo dato preoccupazioni ai campioni d’Italia, abbiamo perso contro Juventus, Lazio, Napoli sempre giocandocela fino alla fine. Prima o poi con questa determinazione tiriamo fuori una vittoria. Nel primo tempo volevo attaccare di più sulla nostra destra, poi ho inserito Luvumbo per non far attaccare più Mario Rui che ha realizzato il cross per il primo gol”

A cura di Ciro Troise