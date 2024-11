Ranieri: “Volevamo allargare il Napoli, ho fatto i cambi per compattare la difesa”

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Roma. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Ho detto prima che iniziasse il campionato che Conte arriva primo o secondo, lo dico anche oggi dopo la partita. Ci aspettavamo una partita del genere dopo che il Napoli ieri era stato scavalcato, per il peso delle due squadre sono contento della Roma. Abbiamo creduto a raddrizzare la gara con la traversa di Dovbyk, la girata di Baldanzi. M’aspettavo che facessimo di più in fase d’attacco, dobbiamo migliorare riguardo alle disattenzioni difensive come quando abbiamo concesso a Kvara una palla sul secondo palo che ha messo fuori. Dobbiamo migliorare, non arrenderci. Ci perdevamo sempre un uomo sul secondo palo, ho fatto i cambi per compattare dietro la difesa. Gli arbitri possono sbagliare come tutti noi, altrimenti passa il concetto che mi lamento perchè perdo. Abbiamo lavorato tutta la settimana per far allargare il Napoli, mettendoci 4-4-2 ho provato ad ampiezza per fare i cross per Dovbyk. Pellegrini? Sta a tutti noi aiutarlo. Perchè no Soulè? Per allargare il Napoli, nel primo tempo il Napoli ha avuto il 75% di possesso palla, nel secondo più noi. Ci saremmo anche schiacciati ma quante parate ha fatto Svilar? Era il Napoli che doveva vincere a tutti i costi, noi dovevamo pungere al punto giusto e siamo andati anche vicini a farlo”