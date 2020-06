Real Madrid, James Rodriguez: “Napoli? L’offerta non era buona. Ero sicuro di andare all’Atletico”

James Rodriguez, calciatore colombiano del Real Madrid, vicinissimo a vestire la maglia del Napoli la scorsa estate, è tornato a parlare dell’affare sfumato. Era soprattutto Carlo Ancelotti, ex allenatore del club partenopeo, a spingere per il suo arrivo, ma De Laurentiis non ha mai accettato l’idea di versare a Florentino Perez, presidente dei blancos, 40 milioni cash per l’acquisto a titolo definitivo: spingeva piuttosto per un prestito gratuito con diritto (non obbligo) di riscatto.

Queste le parole di James al programma televisivo Gol Caracol: “Ero sicuro di andare all’Atletico Madrid, ma me lo hanno impedito. Per quanto riguarda la Cina, invece, ho rifiutato perché posso dare ancora molto al calcio europeo. Su di me tante falsità. E’ preoccupante che la mia professionalità sia messa in dubbio, questo non lo accetto. Sono molto professionale, per questo sono al Real Madrid. Mi prendo cura di me stesso come nessun altro. Mi alleno molto giorno per giorno e voglio sempre migliorare. Anche con Zidane, non c’è mai stato un problema. Ogni allenatore ha i suoi gusti, tra di noi c’è un normale rapporto di lavoro. Futuro? Non lo so, ma se potessi scegliere, sceglierei un club in cui mostrare le mie capacità. Al Real ora il mio ruolo non è da protagonista. Mi sto allenando e lavoro per essere pronto per fare bene”.

Poi il calciatore ha aggiunto: “Ripeto, pensavo di approdare all’Atletico. Onestamente dico che non mi hanno permesso di andare nel club in cui volevo. Preferivano che andassi in un’altra squadra. C’era anche un’offerta dall’Italia, ma non mi convinceva perché ritenevo che non fosse buona (chiaro il riferimento al Napoli, ndr). Il mio agente Jorge Mendes mi disse che il Real Madrid lo aveva chiamato, che avevano una proposta dalla Cina: io gli dissi che non ero pronto per andare in Cina perché voglio ancora dare tanto al calcio d’Europa”.