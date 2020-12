Real Sociedad, il presidente Aperribay: “Andiamo a Napoli per vincere, eliminazione non sarebbe un fallimento. Inutile lamentarsi delle assenze”

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, alla vigilia del match contro il Napoli.

Una gara decisiva per le sorti del girone di Europa League: in caso di vittoria dell’AZ Alkmaar contro il Rijeka, chi uscirà con le ossa rotte dallo stadio Maradona sarà eliminato. “Andiamo a Napoli per vincere. Le assenze di Oyarzabal e Silva? È inutile lamentarsi, è un qualcosa che una squadra deve aver preparato perché può succedere oggi ma anche in qualsiasi altro momento, quando magari giochi per qualcosa di ancora più importante, prima della finale di Coppa ad esempio.

Un’eventuale eliminazione non sarebbe un fallimento, vista la stagione che stiamo facendo. Non può essere una delusione venire a Napoli e non vincere. Non dobbiamo trasformare le sconfitte in delusioni. Veniamo per vincere e allo stesso modo se vinciamo non avremo vinto la finale dei Mondiali, se perdiamo non sarà un fallimento, perché abbiamo ancora tanti bei momenti per il futuro. Sapevamo fosse un girone molto difficile, in cui potevamo essere eliminati, e siamo arrivati ​​alla fine con tre squadre con possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno“.