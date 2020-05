Regione Campania d’accordo con i barbieri per riaprire il 18 maggio: si attende la decisione del Governo

Ad una settimana dall’inizio della Fase Due in tutta Italia, dopo le tante polemiche e proteste che ci sono state nei giorni scorsi, oggi si è tenuto l’atteso incontro tra la Regione Campania barbieri, parrucchieri e centri estetici. La riunione è terminata in tarda mattinata.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Regione è in sintonia con le associazioni per far riaprire il prossimo 18 maggio. Le parti sono in attesa delle decisioni del Governo nazionale.

Si è lavorato, con un clima disteso, sulla stesura del protocollo da seguire per come lavorare garantendo la totale sicurezza sia per gli operatori che per i clienti. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

La luce in fondo al tunnel, dopo due mesi di lockdown, per barbieri, parrucchieri e centri estetici sembra sempre più vicina.

