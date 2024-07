Reina da brividi: “Poche cose sono come il mare di Napoli, è speciale”

Il portiere spagnolo che giocherà nel Como ha ribadito ancora una volta il suo grande amore per la città di Napoli.

Pepe Reina è tornato in Italia, lo spagnolo difenderà i pali del Como neo promosso in Serie A, per lo spagnolo una nuova avventura della sua interminabile carriera. L’ex portiere del Napoli ha parlato alla Gazzetta dello Sport, nel corso della sua intervista non ha nascosto il suo grande amore per la terra partenopea. “Io e la mia famiglia siamo molto felici di tornare in Italia, un paese dove siamo stati benissimo ovunque: a Napoli, a Milano e a Roma. È sempre una gioia tornare qui”.

Ecco, torniamo un momento a Napoli. È vero che twitta in dialetto? “Ho un sacco di amici napoletani, ogni tanto scappa qualcosa…”.

Il lago però, soprattutto di inverno, non è la stessa cosa del mare di Napoli. “Poche cose sono come il mare di Napoli, a prescindere. Napoli è un segno importante nella nostra vita, qualcosa di speciale. Comunque, per comodità — le scuole, il calcio dei bambini — si andrà a vivere a San Siro, nella zona che conoscevo quando ero al Milan. Siamo stati fortunati a trovare la casa in fretta”.

a cura di Tommaso Parrella