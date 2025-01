Relevo – Napoli, Rafa Marin sempre più vicino al Villarreal: ecco le ultime

Il Villarreal è in trattative con il difensore del Napoli Rafa Marín da giorni e le trattative stanno per concludersi. La squadra e il giocatore sono prossimi a raggiungere un accordo per un prestito fino alla fine della stagione. Come riportato da Relevo, il difensore azzurro è la prima scelta del Villarreal per la difesa. Lo spagnolo ha ricevuto otto offerte di prestito, ma il Villareal era una delle favorite. Con il passare del tempo, ora si può dire che il club ha battuto tutti i suoi rivali per ingaggiare il giocatore e la sua offerta è quella che è piaciuta di più al difensore centrale.