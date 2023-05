Repubblica – Approvata la maxi isola pedonale: verrà riproposta anche mercoledì e giovedì

Ha funzionato l’idea della “maxi isola pedonale” concessa in occasione di Napoli-Salernitana per i possibili festeggiamenti dello Scudetto. Come riportato dalla Repubblica, anche mercoledì e giovedì verranno riproposte le stesse modalità di tutela dell’Ordine Pubblico: “Non così i trasporti. O meglio. Ad andare in tilt è stata soprattutto la Linea 2 di Trenitalia con la stazione Campi Flegrei chiusa per ore al termine della partita. Due elementi da tenere presenti per riorganizzare la festa. Forze dell’ordine e Comune e sono d’accordo: il piano era stato ben congegnato. Quindi sarà riproposto. Mercoledì, molto probabilmente, o giovedì quando il Napoli giocherà il posticipo infrasettimanale. O in entrambi i giorni. Già da oggi inizieranno le riunioni. Si ipotizza anche un nuovo cambio di orario per le partite interessate per assegnare lo scudetto, ma la questione è complicata”.