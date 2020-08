Repubblica – Contagi in aumento, può slittare l’inizio di campionato: ipotesi playoff

Negli ultimi giorni sono in aumento i casi di positività tra i club di Serie A, tutti di ritorno dalle vacanze. Si cercherà in tutti i modi di non far slittare la data di inizio del campionato 2020-2021 fissata per il 19 settembre. La nuova ondata di contagi al Covid-19, però, potrebbe costringere ad un ritardo in avvio. Torna quindi in auge l’ipotesi playoff e playout di Gravina. Il campionato sarebbe strutturato con cinque gironi da quattro e al termine dei gironi ci sarebbero i playoff tra le prime dodici classificate e i playout tra le ultime otto. Di fronte a questa emergenza globale questa potrebbe essere la soluzione adatta.