È un’annata disastrosa per la famiglia De Laurentiis. Sia Aurelio che Luigi hanno dovuto fare i conti con un’annata horror, diversi errori sia per il Napoli che per il Bari.

Se per gli azzurri il rischio è quello di restare fuori dall’Europa per il Bari potrebbe andare ancora peggio con i pugliesi che sono al momento in zona playout e De Laurentiis Jr valuta il settimo esonero nella coppia Napoli-Bari.