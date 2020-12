Repubblica – Europa League, Osimhen out anche contro l’AZ: ecco le ultime

Dopo aver saltato già le sfide contro Milan, Rijeka e Roma per l’infortunio rimediato alla spalla con la Nazionale nigeriana, Victor Osimhen molto probabilmente non farà parte dei convocati nemmeno per la sfida di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Ne parla Repubblica:

“Lo staff medico del Napoli continua a seguire giorno per giorno la convalescenza del bomber nigeriano, il quale non è riuscito a svolgere ancora un allenamento completo e l’ultima settimana l’ha passata tra terapie e palestra. La trasferta per l’Olanda è dietro l’angolo e trapela quindi pessimismo sulla sua presenza, complice anche la volontà di tutti di non correre alcun pericolo.”