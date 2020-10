Repubblica – Il rinvio di Islanda-Italia U21 conferma la teoria del Napoli: il punto

Le vicende degli ultimi tempi accadute in Serie A a causa del Coronavirus hanno avuto una replica a livello di nazionali. Proprio a causa di casi di positività, è stato rinviato il match di Under 21 tra Islanda e Italia.

Il che, scrive oggi Repubblica, rafforza la tesi del Napoli che non è partito per Torino: “La decisione di far slittare il match è stata concordata tra le due federazioni con un gesto di responsabilità, il protocollo UEFA impone di giocare se sono disponibili 13 giocatori fra cui un portiere. I “grandi” della nazionale A sono volati in Polonia solo dopo la rassicurazione di un nuovo giro di tamponi negativi.

La vicenda Under pesa sul campionato, non solo perché allunga la lista degli indisponibili per il derby di Milano, ma perché apparentemente rafforza il partito delle ragioni del Napoli sulla subalternità del protocollo sportivo a norme superiori. In verità, le norme UEFA sono recepite solo dalle federazioni e non dagli Stati, mentre il protocollo della Federcalcio è autorizzato direttamente dal Governo, anche se resta da chiarire in quali casi le ASL possono disapplicarlo”.