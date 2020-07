Repubblica – Lettera di ADL alla squadra: maxi premio se si vince col Barcellona, in caso contrario c’è la data per il ritiro

Aurelio De Laurentiis scende in campo per spronare la squadra in vista della partita di Champions con il Barcellona. Secondo quanto scrive la Repubblica nella sua edizione odierna, il presidente ha inviato una lettera ai suoi giocatori in cui annuncia un grande premio in caso di passaggio del turno. In caso contrario, invece, c’è già la data d’inizio del ritiro per la prossima stagione. L’intento di ADL è di stimolare ancor di più la squadra a tentare l’impresa e approdare alle Final Eight a Lisbona.

“Per dare manforte al tecnico è intervenuto pure Aurelio De Laurentiis, spedendo a tutti i giocatori una lettera con le istruzioni da seguire in caso d’eliminazione contro il Barcellona. Per gli azzurri le vacanze sarebbero cortissime, con il raduno per la prossima stagione programmato appena dodici giorni dopo la trasferta spagnola. Se il cammino del Napoli in Champions si concluderà negli ottavi di finale, infatti, Insigne e compagni dovranno presentarsi in sede già il 20 agosto per un altro ciclo di tamponi e per le visite mediche: propedeutiche al ritiro di fine mese in Abruzzo (a Castel di Sangro). Nella sostanza è uno stimolo in più per dare il massimo e cercare di approdare al traguardo della Final Eight a Lisbona, visto che in ogni caso ci sarebbe pochissimo tempo per andare al mare”.