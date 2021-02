Repubblica – Napoli, ancora indefiniti i tempi di recupero di Osimhen: le ultime

Ieri il bomber azzurro è stato dimesso in buone condizione dall’ospedale di Bergamo e oggi sarà sottoposto a un visita neurologica a Castel Volturno. Per i casi di trauma cranico esistono dei protocolli molto rigidi da seguire per lo staff medico, e sarà inoltre la loro diagnosi a dettare i tempi del ritorno in campo per Victor Osimhen. Le ipotesi sulle tempistiche dello stop per il nigeriano al momento variano dai due giorni a un mese di stop. Per fortuna in casa Napoli c’è dell’ottimismo in seguito all’esito della Tac che è stata effettuata nella notte di domenica, dopo lo scontro avvenuto durante il match. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.