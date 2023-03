Repubblica – Napoli-Atalanta, la probabile formazione: due azzurri sono pronti

La Repubblica ha svelato la probabile formazione del Napoli per la gara contro l’Atalanta: “Il riscatto partirà da lui, Victor Osimhen sarà regolarmente al centro del tridente. Impossibile rinunciare al numero 9 che risponderà presente all’appello di Spalletti. Il partner preferito di Osimhen ora è Kvaratskhelia, gemello di prodezze, a caccia di riscatto dopo la prestazione senza acuti contro la Lazio. Lozano è ancora vestito d’azzurro, ma domani non ci sarà: si è fermato per un risentimento muscolare. Il messicano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e darà forfait. Toccherà a Matteo Politano, a caccia di una prestazione di alto livello. Politano nel tridente e forse Elmas in mediana al posto di Zielinski. Il macedone resta una possibilità, ma potrebbe rappresentare pure una soluzione in corso d’opera considerando la sua duttilità: può giocare da mezz’ala oppure fare l’esterno offensivo”.