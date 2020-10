Repubblica – Napoli-Atalanta, novità De Laurentiis: il patron azzurro ritorna al San Paolo

L’edizione napoletana di Repubblica scrive: “È atteso in tribuna d’onore il presidente Aurelio De Laurentiis che ritorna a vedere dal vivo il Napoli dopo la positività al Covid del 10 settembre. Domenica scorsa è stato per la prima volta allo stadio dopo il grande spavento facendo capolino a Viterbo, sugli spalti del Rocchi, per vedere il Bari di suo figlio Luigi nel match contro la Viterbese. De Laurentiis è stato martedì anche ad un’Assemblea di Lega cruciale per il nuovo corso dei diritti televisivi con la cordata Cvc, Avent e Fsi scelta come partner di private equity per la creazione della media company. Oggi, invece, il presidente è atteso a Fuorigrotta per ammirare i progressi del suo Napoli che ha seguito con grande attenzione durante il ritiro a Castel di Sangro.”