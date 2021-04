Repubblica – Napoli, buone notizie per Gattuso: con la Juve riecco Demme e Koulibaly

Buone notizie per Gattuso in casa Napoli. Il tecnico calabrese in vista del match di domani contro la Juve, ritroverà non solo Koulibaly, al rientro dalla squalifica, ma anche Demme. Il centrocampista tedesco ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a prendersi la maglia dal primo minuto al fianco di Fabìan Ruiz a discapito di Bakayoko. In difesa rientrerà il senegalese pronto a riformare la coppia solida con Manolas che in questa stagione ha concesso molto poco agli avversari. In porta si tenta il recupero di Ospina, a cui Gattuso non vuole rinunciare per svolgere al meglio la costruzione dal basso. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.