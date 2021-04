Repubblica – Napoli, ci sarà Meret tra i pali contro l’Inter: Mancini lo seguirà con attenzione

A causa di un infortunio muscolare di David Ospina, che lo terrà fuori dal campo per almeno tre settimane, nel match contro l’Inter ci sarà Alex Meret dal primo minuto. Il portiere ex Udinese ha la possibilità di giocarsi le sue carte e riscattare questa stagione, in cui raramente è stato preso in considerazione da Gennaro Gattuso. Su di lui ci saranno gli occhi puntati del ct Roberto Mancini, che proprio nelle prossime settimane deciderà la lista dei convocati per gli Europei in programma quest’estate. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.