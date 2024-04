Repubblica – Napoli, De Laurentiis ha rinnovato il contratto di Sinatti

La Repubblica ha fatto il punto sul possibile futuro di Francesco Sinatti, preparatore atletico del Napoli, e Francesco Calzona, allenatore azzurro: “Il Napoli ha già rinnovato il contratto a Francesco Sinatti come preparatore atletico per la prossima stagione. Calzona, invece, ha ricevuto da De Laurentiis l’offerta per restare nello staff tecnico (di cui continuerà a far parte il preparatore atletico Francesco Sinatti, contratto già rinnovato) pure in futuro, di nuovo però con il ruolo di vice e senza il doppio incarico di ct della Slovacchia. Se ne riparlerà più avanti, non prima di maggio”.