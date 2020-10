In vista della sfida contro la Real Sociedad di giovedì, Gennaro Gattuso potrebbe attuare diversi cambi.

Secondo quanto riporta Repubblica dovrebbe tornare Ospina in porta, in difesa Hysaj sulla destra al posto di Di Lorenzo e in attacco sono pronti Politano e Petagna che scalpitano e che potrebbero scendere in campo dal primo minuto. Chance per Demme se Bakayoko non recupera.

Fonte: Repubblica