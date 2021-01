Repubblica – Napoli, in giornata esami strumentali per Manolas: con la Juve vuole esserci

Periodo non del tutto facile per il Napoli, che dopo aver scontato gli infortuni di Mertens e Koulibaly e con Osimhen out da novembre, adesso deve fare i conti anche con l’infortunio subito da Kostas Manolas. Il difensore greco, durante la sfida di domenica alla Dacia Arena contro l’Udinese, ha subito un risentimento alla coscia sinistra. In giornata si effettueranno tutti gli accertamenti e poi si faranno le valutazioni sul caso: il giocatore spera di esserci per la sfida contro la Juve in finale di Supercoppa Italia in programma il 20 gennaio. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.