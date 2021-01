Repubblica – Napoli, Koulibaly contro l’Empoli ci sarà: l’obiettivo è tornare in forma per la Juve

Finalmente una buona notizia in casa Napoli, che dopo l’infortunio di Kostas Manolas, molto probabilmente nella sfida di Coppa Italia si rivedrà Kalidou Koulibaly. Mercoledì gli azzurri affronteranno l’Empoli in una sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il giocatore potrebbe fare il suo ritorno in campo proprio quel giorno, con l’obiettivo di ritornare al top della condizione per la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma il 20 gennaio. Lo riporta l’edizione odierna della Repubblica.