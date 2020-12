Repubblica – Napoli, Meret preso di mira: “Alcuni commentatori lo stanno distruggendo”

Passare dall’essere una delle promesse più grandi del panorama italiano alla panchina non è stato per niente semplice per Alex Meret. Gattuso continua a preferirgli il colombiano Ospina per partire con la costruzione del gioco dal basso, e ciò sembra non aiutare l’ex udinese che nel frattempo continua a ricevere critiche.

“Il Napoli, ed alcuni commentatori impietosi quanto mal disposti, stanno distruggendo una delle grandi promesse del calcio italiano. Alex Meret”. Lo scrive sull’edizione odierna di Repubblica Guido Trombetti che a questo punto si chiede se non sia meglio per la società e soprattutto per il futuro del giocatore, una sua cessione.