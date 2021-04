Repubblica – Napoli, nuovo stop per Ospina: il colombiano sarà out almeno tre settimane

Brutte notizie in casa Napoli per Gattuso. Dopo una stagione travagliata dagli infortuni, David Ospina è costretto a fermarsi nuovamente ai box. Il colombiano era appena rientrato nel match contro la Sampdoria dopo una contusione alla mano e ha riportato un altro problema muscolare. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, il portiere ex Arsenal ne avrà almeno per tre settimane. Salterà quindi con ogni probabilità i match di campionato contro Inter, Lazio e Torino. Uno stop molto dannoso per la retroguardia azzurra, rendendolo di fatto più vulnerabile.