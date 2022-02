Repubblica – Napoli, orizzonte nebbioso sul futuro della società: ADL faccia chiarezza

L’edizione odierna di Repubblica analizza la situazione del Napoli per quanto riguarda il futuro societario. In particolare si pone l’accento su alcuni dubbi che De Laurentiis dovrà risolvere quanto prima:

L’ ingresso di nuovi capitali. L’Atalanta ha appena trovato l’accordo con un fondo statunitense diventando l’ennesima società di Serie A ad aver aperto a capitali stranieri. Impossibile che una squadra con il bacino d’utenza e l’appeal del Napoli non abbia attirato l’interesse di qualcuno. Come si sta comportando De Laurentiis in tal caso?

-La questione Bari: la promozione in B non è un’ipotesi remota. Cosa succederà: la FilmAuro come si comporterà di fronte ad un pubblico che vuole la Serie A, ma soprattutto con la questione delle multiproprietà.

-Come si possono attirare nuovi capitali senza strutture e prospettive? L’Atalanta è una squadra in crescita da dieci anni, con un centro sportivo di altissimo livello. Anche per questo ha attirato l’attenzione di un fondo importante.

-La questione attrattività. Napoli è un brand che tira molto, soprattutto per gli emigranti di seconda/terza generazione. Ma c’è la questione vivaio. La periferia sforna talenti a ripetizione, ma questi vanno a giocare nelle squadre del Nord.