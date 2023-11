Repubblica – Napoli, Osimhen prova a rientrare in gruppo: l’obiettivo è rientrare con l’Atalanta

La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Nemmeno ieri Victor Osimhen è ritornato in gruppo. Per lui ancora un allenamento personalizzato in palestra e poi in campo, al Training Center di Castel Volturno. Resta dunque incerto il suo recupero per la trasferta di sabato a Bergamo (ore 18). Il bomber nigeriano vuole esserci contro l’Atalanta, ma per il momento non è riuscito a mettersi a disposizione di Mazzarri e a questo punto saranno decise le prossime 48 ore, in cui il numero 9 spera di poter lavorare finalmente con i suoi compagni di squadra”.